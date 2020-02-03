16-летняя россиянка стала самым юным автором цифровой обложки Vogue

На цифровую обложку мартовского номера американской версии Vogue поместили изображение певицы Билли Айлиш. Автором рисунка стала 16-летняя россиянка — Настя Ковтун из города Чайковский (Пермский край).

Для заказа портрета певицы журнал одновременно связался с Ковтун и 20-летней Кейли Янг из Мичигана, говорится в материале. Каждая из девушек изначально не поверила, что им пишет Vogue. Бильд-редактор издания в доказательство выслал Ковтун отсканированный заголовок журнала и перевод на русский язык.

Журнал решил взять работы юных художниц, потому что они обе слушают Билли Айлиш, так издание хотело показать, что певицу любят во всем мире. По данным издания, Айлиш сама выбрала авторов обложек из миллионов своих подписчиков — именно так Настя Ковтун стала самым юным автором цифровой обложки американской версии Vogue. Сама Билли Айлиш лайкнула 15 работ россиянки, пишет Vogue.

Впервые песню Айлиш Настя услышала в сериале «13 причин почему». Россиянка не говорит по-английски, и начала самостоятельно переводить треки, чтобы понимать понравившиеся песни. По словам Насти, Айлиш вдохновила ее рисовать.

Певица Билли Айлиш в своем Instagram ранее высмеяла пранкеров, которые выдают себя за нее. Артистка попросила их перестать это делать.