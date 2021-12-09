Власти Бразилии планируют продать 16 аэропортов до конца года

Правительство Бразилии выставляет на аукцион аэропорты страны. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на их официальный аккаунт в Twitter.

Деньги от продажи аэропортов планируется инвестировать в инфраструктуру страны. До конца года правительство собирается продать 16 аэропортов, в том числе Конгоньяс в Сан-Паулу и Сантос-Дюмон в Рио-де-Жанейро.

«К концу года 50 важнейших аэропортов страны будут переданы частному сектору», — говорится в сообщении.