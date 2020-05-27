150 ИВЛ отправят из США в РФ до конца мая

Вторая партия аппаратов искусственной вентиляции легких для России находится в производстве. Она будет готова к отправке в конце месяца.

Об этом РИА «Новостям» заявил представитель Госдепартамента США.

«Остальные 150 аппаратов ИВЛ будут сделаны производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке позже в этом месяце», — сказал он.

Отмечается, что аппараты производит компания Vyaire Medical в Калифорнии. Их передадут Центру имени Пирогова.

На прошлой неделе США отправили в Россию 50 аппаратов ИВЛ. Всего Штаты безвозмездно передадут Москве 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие на 5,6 миллиона долларов.

После этого главы сразу нескольких комитетов палаты представителей США потребовали у Дональда Трампа объяснить причины отправки аппаратов в РФ, в то время как страна лидирует по количеству инфицированных COVID-19. Они потребовали, чтобы президент до 4 июня объяснил свое поведение.