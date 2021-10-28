Молдавия договорилась с Украиной о покупке 1,5 млн кубометров газа

Молдавия купит у Украины полтора миллиона кубометров газа. Компания «Нафтогаз» выиграла тендер Energocom на закупку, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Агентства публичной собственности при правительстве республики.

Украинский «Нафтогаз» победил в четвертом раунде тендера. Первый выиграла польская PGNiG, второй тендер ушел к нидерландской Vitol, а третий — к PGNiG и швейцарской DXT Commodities.

В Молдавии объясняют заключение соглашений о покупке газа для оценки возможности его импорта из альтернативных источников. Еще одна причина — необходимость уравновесить низкое давление в трубопроводе.

Голубое топливо республика ранее покупала у «Газпрома». Договор, заключенный в 2008 году, истек 30 сентября. О новых условиях стороны пытались договориться, но так и не смогли — только дважды продлевали соглашение на месяц.

Цена на газ при этом поднялась до 790 долларов за тысячу кубометров. «Газпром» согласен продолжить поставки только в том случае, если Молдавия погасит долг. Его размер составляет около 700 миллионов долларов. Если этого не произойдет, с декабря сотрудничество, скорее всего, приостановят.

Новый раунд переговоров по газовому вопросу состоялся в Санкт-Петербурге 27 октября. Его подробности в российской госкорпорации не разглашали.