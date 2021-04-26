Великобритания ввела новые санкции против 14 россиян

Лондон объявил о новых международных антикоррупционных санкциях, под которые попали 14 граждан России. Об этом заявили в британском МИД, сообщила газета «Известия».

В список, в частности, попали: замруководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов, экс-следователь Следственного департамента Павел Карпов, следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев, главы налоговых инспекций Москвы Ольга Степанова (и ее муж Владлен Степанов) и Елена Химина, юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова, глава «Гранд-Актива» Алексей Шешеня, бизнесмены Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов, совладельцы Универсального банка сбережений Геннадий Плаксин и Дмитрий Клюев.

Власти Великобритании полагают, что эти граждане РФ якобы причастны к «хищению суммы, эквивалентной 230 миллионам долларов госсредств России с помощью мошеннической схемы с возвратом налогов, осуществленному в 2007 году». Часть денег, по данным британской стороны, была выведена за границу.

Всем фигурантам нового черного списка запретили въезд на территорию Великобритании, а их активы (в случае обнаружения) Лондон пообещал заморозить.