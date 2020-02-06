14 человек пострадали после наезда авто на пешеходов в Иерусалиме

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Иерусалиме. Госпитализированы 14 человек. Полиция предполагает, что наезд был намеренным.

Все произошло на улице Давид Ремез в ночь на четверг. Автомобилист выехал на тротуар и сбил молодых людей.

Представители Национальной медицинской службы Израиля написали в Twitter, что один из раненых находится в тяжелом состоянии. Состояние второго пострадавшего врачи оценивают как удовлетворительное. Другие 12 человек получили легкие повреждения.

По предварительным данным, водитель совершил наезд намеренно. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на полицию. Этот человек скрылся с места происшествия. Полицейские продолжают его поиски.