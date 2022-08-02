США внесли в санкционный список 13 россиян и 36 организаций

Министерство финансов США расширило санкционный список за счет 13 россиян и 36 российских организаций. Полный список опубликован на сайте американского ведомства.

Согласно представленным данным, под санкциями оказались основатель и генеральный директор компании «ФосАгро», отец и сын Гурьевы, бывший член совета директоров «Еврохима» Андрей Мельниченко, бывший член совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко, председатель совета директоров «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК) Виктор Рашников, глава совета директоров «Трубная металлургическая компания» (ТМК) Дмитрий Пумпянский.

Также в списке оказались глава военно-гражданской администрации Мариуполя Константин Иващенко, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов.

Среди организаций, которые попали под санкции, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ряд аффилированных с ним структур, включая турецкий завод ММК, Государственную транспортную лизинговую корпорацию и фонд «Сколково».