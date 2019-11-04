13-летняя американка заработала $2,5 млн. Но ее отец не одобряет этого

У подростка сейчас почти четыре миллиона подписчиков в Instagram, еще около 1,5 миллионов — на YouTube. Большой популярностью Даниэль пользуется и на популярном сейчас TikTok. Кроме того, девушка сотрудничает с большим количеством различных брендов, среди которых — Fashion Nova. Благодаря этому, подросток заработала целое состояние.

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Ее мать одобряет работу дочери. Она бросила свою работу и занялась карьерой Даниель, став ее менеджером. Отец девушки, в свою очередь, относится к этому негативно. Дастин Кон сейчас не живет с дочерью и никогда не был в официальном браке с ее матерью, но до 10 лет воспитывал Даниэль сам.

Он заявил, что никогда не давал разрешения своей 13-летней дочери на то, чтобы она работала, потому что для этого она слишком мала. Он уверен, что все работодатели ее просто эксплуатируют и интересуются лишь ее состоянием, а любые контракты с ней незаконны.

«Я никогда не давал разрешения на то, чтобы она снималась в рекламе или участвовала в шоу, и не дам. Она еще ребенок и не должна работать в таком юном возрасте. Но люди вокруг нее и эти компании заботились только о деньгах», — сказал он.

Дастин также не одобряет и то, что его дочь рекламирует нижнее белье, выкладывая свои «полуголые» фотографии. Он переживает и за личную жизнь Даниэль, которая встречается с парнями намного старше себя. Отец девушки хочет видеть, как дочь живет счастливой жизнью нормального ребенка, а не «танцует в нижнем белье».

Сама Даниэль своей жизнью довольна и позиции отца не разделяет. Она отметила, что он не всегда был столь заботлив — три года он не интересовался ей. Да и к ее увлечениям отец не всегда относился столь радикально, так как свою работу получил только благодаря популярности дочери.