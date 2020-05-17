13 человек пострадали при стрельбе на поминках

Неизвестный открыл стрельбу во время поминальной службы в городе Богальюза американского штата Луизиана. Пострадали 13 человек, один находится в тяжелом состоянии.

Как сообщило издание Associated Press со ссылкой на местные правоохранительные органы, стрельба началась вечером в эту субботу, 16 мая примерно в 21:00 по местному времени. Подозреваемый пока не пойман, полиция расследует обстоятельства произошедшего.

Пострадавшие находились на похоронах некоего Доминика Джеймса, который пропал без вести несколько дней назад, после чего его тело нашли в машине.

День назад полиция зафиксировала стрельбу в городе Форт-Уэрт штата Техас. Неизвестный начал стрелять с началом пуска фейерверков, пять человек пострадали, двое из оказались в критическом состоянии и были отправлены в реанимацию.