Мир 12 января 2024, 02:16 «12 самолетов и 26 вертолетов». Украинцы подняли на смех очередной стендап Зеленского Зеленский: западное чудо-оружие сбило за день 12 самолетов и 26 вертолетов Unsplash

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Президент Украины Владимир Зеленский на конференции в Латвии похвастался, что предоставленное Западом на нужды ВСУ оружие за день сбило десятки самолетов и вертолетов. Однако соотечественники не поверили своему лидеру и назвали его выступление очередным стендапом. В Telegram-канале УНИАН под постом Зеленского украинцы оставили более четырех тысяч реакций в виде клоуна.

Зеленский на конференции в Риге рассказал, что западные партнеры поставили на Украину «чудо-оружие», которое за день сбило 12 самолетов и 26 вертолетов. Он не сказал, что это за оружие и куда оно потом делось.

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Украинцы не оценили выступление президента своего президента и завалили его негативными реакциями, среди которых лидировал смайл в виде клоуна.

Зеленский также поведал аудитории о якобы мобилизации на новых территориях России, так как там, в отличие от Украины, «не считают мужиков». Президент Украины пригрозил, что если не будет новой помощи от партнеров, то все пенсионеры в стране умрут.

Передачу культурного центра «Дом Москвы» в Риге в государственную собственность Латвии в российском посольстве назвали грабежом и произволом. Дипломаты пообещали принять ответные меры.