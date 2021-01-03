11 сенаторов оспорят итоги президентских выборов в США

В США 11 членов Сената от Республиканской партии заявили, что будут голосовать против утверждения итогов президентских выборов из-за нарушений. Они потребовали провести срочное парламентское расследование в девяти штатах.

«Количество обвинений в мошенничестве и нарушениях на выборах 2020 года превышает этот показатель за всю нашу жизнь», — сказано в совместном заявлении, опубликованном на сайте сенатора от Техаса Теда Круза.

Авторы обращения отмечают, что в 2020 году во многих колеблющихся штатах отрыв между действующим президентом Дональдом Трампом и его соперником Джо Байденом был невелик.

Они призвали Конгресс немедленно назначить комиссию по выборам, которая сможет расследовать сообщения о подлоге.

«Ей нужно за 10 дней провести аудит итогов выборов в спорных штатах», — предлагают сенаторы.

После этого власти штатов должны изучить результаты работы комиссии и, если будет нужно, скорректировать итоги выборов, считают республиканцы.

Если комиссия не будет создана, подписанты намерены голосовать против утверждения итогов Конгрессом. Голосование в Конгрессе пройдет 6 января.