«100 секунд до ядерной катастрофы»: стрелки на часах Судного дня оставили на том же месте

Секундную стрелку на циферблате символических часов Судного дня оставили на том же месте. Как и в прошлом году, они показывают 100 секунд до ядерной полуночи, заявила глава «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.

Время на часах Судного дня отражает уровень международной напряженности. Наступление ночи означает ядерную катастрофу. Секунды, которые остаются до полуночи, таким образом, показывают, какую опасность для человечества представляет текущая обстановка в мире, грозящая перейти в апокалиптическую фазу.

Стрелки на часах в прошлом году перевели на 20 секунд вперед. И время на них тогда стало максимально близким к ядерной полуночи, до которой оставалось уже менее двух минут. В 2021 году стрелки оставили на том же месте. Об этом сообщила «Газета.ру».

Глава организации «Бюллетень ученых-атомщиков» заявила, что коронавирусная пандемия — тревожный сигнал, который показал, что государства и международные институты сегодня не готовы к опасным вызовам.