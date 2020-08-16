100-летняя американка отпраздновала годовщину в окружении 88 правнуков

Жительница США Джулия Ли Келли отметила свое столетие в окружении 88 правнуков.

Как сообщило CBS News, у американки пятеро детей, 30 внуков, 88 правнуков, а также уже 49 пра-правнуков и даже один пра-пра-правнук. Всего у женщины 173 кровных членов семьи.

Когда все они решили собраться на 100-летний юбилей бабули, вереница из машин едва не образовала пробку. В итоге они все превратили приусадебный участок американки в настоящую парковку.

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как десятки машин останавливались перед беседкой, в которой сидела именинница в диадеме и ленте через плечо, говорили с бабулей и проезжали дальше, чтобы припарковаться.

100-летней американке сделали красивую прическу, а на площадке под открытым небом, где проходило торжество, разместили все многочисленное семейство с мужьями, женами и детьми.