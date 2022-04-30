Торнадо разрушил почти 100 домов в Канзасе

Разрушительный торнадо промчался по американскому штату Канзас. Сильнее всего стихия ударила по городу Андовер. Смерч поднимал в небо автомобили и вырывал с корнем деревья.

По данным CNN, торнадо разрушил почти 100 домов в Андовере. Как минимум 12 человек пострадали. По предварительной информации, погибших нет, сообщил RT.

Местные власти ввели режим ЧП. Сейчас почти 20 тысяч строений остается без электроэнергии.

В январе торнадо обрушились на штат Флорида во время зимнего шторма. Скорость ветра достигала 190 километров в час. Были уничтожены сотни жилых домов. По данным властей, травмы получили четыре жителя штата. Но медицинская помощь никому из них не понадобилась.