Цены на нефть марки Brent опустились ниже 100 долларов за баррель

Котировки нефтяных фьючерсов начали падать на биржах Лондона и Нью-Йорка. Сырье марки Brent с передачей в июне подешевели на торгах британской биржи ICE сразу на пять долларов до 101,65 доллара за баррель. На американской бирже NYMEX июньские фьючерсы Brent потеряли 4,99 доллара и опустились до 97,08 доллара за баррель.

Как отметили аналитики издания Trading Economics, это минимальные показатели за последние две недели. Причиной специалисты назвали новую вспышку коронавирусной инфекции в Китае, что приведет к снижению запроса на топливо основного мирового потребителя как минимум на 20%.

При этом объем нефтяного рынка увеличится за счет восстановления добычи на месторождениях в Ливии, прекращенной на время протестов.