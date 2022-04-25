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    25 апреля 2022, 19:18

    Цены на нефть марки Brent опустились ниже 100 долларов за баррель

    Цена на фьючерсы нефти Brent впервые с 12 апреля опустилась ниже 100 долларов за баррель

    Анатолий Минкин

    Котировки нефтяных фьючерсов начали падать на биржах Лондона и Нью-Йорка. Сырье марки Brent с передачей в июне подешевели на торгах британской биржи ICE сразу на пять долларов до 101,65 доллара за баррель. На американской бирже NYMEX июньские фьючерсы Brent потеряли 4,99 доллара и опустились до 97,08 доллара за баррель.

    Цены на нефть марки Brent опустились ниже 100 долларов за баррель

    Как отметили аналитики издания Trading Economics, это минимальные показатели за последние две недели. Причиной специалисты назвали новую вспышку коронавирусной инфекции в Китае, что приведет к снижению запроса на топливо основного мирового потребителя как минимум на 20%.

    При этом объем нефтяного рынка увеличится за счет восстановления добычи на месторождениях в Ливии, прекращенной на время протестов.