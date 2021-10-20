Привитых «Спутником V» на Украине отправят на 10-дневную самоизоляцию

На Украине в очередной раз заявили, что не признают российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Привитым ей придется при въезде в страну уходить на 10-дневную самоизоляцию или сдать тест на COVID-19.

Глава Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил в эфире телеканала «Дом», что на Украине по-прежнему действуют установленные ранее правила.

«Украина не признает российскую вакцину „Спутник“, которой в том числе пытаются вакцинировать граждан на временно оккупированных территориях. Вакцина должна быть только та, которая утверждена ВОЗ», — заявил он.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации, напомнило РИА «Новости», Украина с 23 сентября перешла в «желтую» зону карантина. В «красной» с 15 октября оказалась Херсонская область, а с 18-го числа этот же уровень эпидемической опасности стал действовать еще для четырех украинских регионов.

Кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы и другие места в «красной» зоне работают, если 100% их сотрудников и посетителей прошли вакцинацию. Такое же правило действует для учреждений образования, в противном случае их переведут в онлайн-режим.

«Адаптивный» карантин из-за коронавируса, который предусматривает ограничения для отдельных регионов, правительство Украины продлило до 31 декабря.