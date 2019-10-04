Жена Билла Гейтса потратит $1 млрд на гендерное равенство

Мелинда Гейтс сообщила, что потратит миллиард долларов на достижение гендерного равенства. Она намерена вкладывать деньги в инновационные стратегии, расширяющие возможности женщин.

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Об этом она написала в колонке для журнала Time. Мелинда Гейтс будет направлять средства на устранения барьеров для профессионального роста женщин на важных позициях, которые позволят им контролировать ресурсы и формировать политику.

«В 2018 году в компании Fortune 500 было больше мужчин по имени Джеймс, чем женщин. В этом году только один генеральный директор в этом списке из 500 — цветная женщина. Женщины составляют 51% населения, но занимают только 24% мест в Конгрессе», — констатировала она.

Мелинда добавила, что реагирует на подобные сообщение со смесью возмущения и оптимизма. С одной стороны, ей обидно, с другой — сам факт подобного обсуждения является признаком прогресса.