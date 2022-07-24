Засуха оставила молдавских фермеров без урожая подсолнечника и кукурузы

Обрушившаяся на Молдавию засуха привела к сокращению урожая кукурузы и подсолнечника в два раза по сравнению с прошлогодними показателями. При этом на юге страны, где дождей не было три месяца, урожая не будет вообще. С таким заявлением в беседе с изданием IPN выступил исполнительный директор Национальной федерации фермеров Молдавии Василе Марзенко.

Он подчеркнул, что сам сбор урожая сейчас остается под вопросом. Небольшие объемы кукурузы и подсолнечника, которые соберут сельхозпроизводители, не отобьют затраты на работу.

«Ехать в поле с комбайном нет смысла, потому что услуги по уборке урожая дороже, чем зерно, которое они продадут», — пояснил Марзенко.

Глава федерации подчеркнул, что один гектар для подсолнечника или кукурузы обойдется фермеру в восемь-десять тысяч леев (около 30 тысяч рублей). При этом цены на зерно для новой посевной, удобрения и солярку взлетели в несколько раз. Отбить уже потраченные деньги фермеры не смогут. Но хуже то, что денег не хватит для нового сельскохозяйственного цикла. Подготовка земли к посеву озимых пшеницы и ячменя начнется в августе.

По словам Марзенко, помощи от правительства республики сейчас ждать бесполезно. По его словам, с этой проблемой столкнулись фермеры не только Молдавии, но и всей Европы.