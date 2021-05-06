Савченко рассказала о «большой проблеме» Украины в Донбассе

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что получившие российские паспорта жители Донбасса полностью интегрированы в гражданство РФ. Для Киева это «большая проблема».

Мнение экс-парламентария привел «4 канал». Запись эфира с участием Савченко опубликована на YouTube. Бывший депутат заметила, что пренебрежительно к российским паспортам относиться не стоит.

«Это не карта поляка, которая дает якобы украинцам право быть немножко похожими на поляков. Нет, это действительно паспорт гражданина России», — обратила внимание Савченко.

Она назвала жителей Донбасса с российскими паспортами полностью интегрированными в гражданство, что является для Киева «очень большой проблемой». Решение его получить экс-депутат объяснила надеждой человека на защиту со стороны РФ.

«Это пробел власти, что мы это допустили», — подчеркнула бывший украинский парламентарий, охарактеризовав ситуацию со стороны Украины как «негосударственный подход к делу».

Она также раскритиковала Киев за блокаду Донбасса и заявила, что «неправильно все пошло с самого начала». По мнению Надежды Савченко, Украина должна была сохранить территорию на юго-востоке страны под своим контролем.