Контактный зоопарк для снятия стресса появился в английской тюрьме

В мужской тюрьме Хиндли неподалеку от Манчестера открыли контактный зоопарк. Заключенные могут записаться на посещение, чтобы снять стресс, сообщила Daily Mail.

Тюрьма, в которой отбывают срок около 600 человек, считается одной из худших в Великобритании. Приезжавшие с проверкой инспекторы ранее докладывали, что насилие и употребление наркотиков являются там обычным явлением.

Незадолго до их визита в тюрьме возобновили обязательное тестирование на наркотики. В первый же месяц положительный результат теста оказался у 59% осужденных. В других тюрьмах этот показатель колеблется между 5% и 20%.

Об обустройстве зоопарка стало известно из отчета главного инспектора тюремной службы Ее Величества Чарли Тейлора. В докладе он похвалил тюремного священника за «творческие инициативы».

В отчете говорится, что капеллан соорудил открытую садовую площадку с мелкими животными, «которых заключенные могут посещать, чтобы избавиться от стресса».

Какие именно животные попали в контактный зоопарк, не уточняется. Обычно в нем содержат кроликов, крыс, хомяков, морских свинок и другую живность.

Также в тюрьме обустроили теплицу, в которой преступники могут заниматься огородничеством.