Эстония отменила полеты в страны с высокой заболеваемостью COVID-19. В список вошла Россия

Отмечается, что с понедельника 18 мая полеты не будут совершаться в страны, где выявлено более 25 подтверждённых случаев заражения на 100 тысяч человек. Помимо России, отменены все рейсы в Великобританию, Турцию, Бельгию, Швецию и Данию.

С 24 мая планируется отменить полеты в Белоруссию. Эти меры вводятся до 7 июня, после, исходя из эпидемической обстановки, их отменят или продлят.

Общее число диагностированных больных COVID-19 в Эстонии достигло 1 774 человек, 63 скончались. В стране с 13 марта действует режим чрезвычайного положения, с 18 мая его собираются отменить.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что России удалось остановить рост числа заражений коронавирусом.