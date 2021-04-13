Усиление контингента США сочли неправильным сигналом Киеву

Минобороны Германии зря анонсировало усиление американского контингента в ФРГ. В бундестаге не исключили, что из-за этого киевские радикалы могут решиться на военные действия в Донбассе.

Член комитета бундестага ФРГ по обороне Александер Ной назвал в беседе с РИА «Новости» ситуацию неправильным сигналом Запада в адрес Украины.

«Демонстративные выражения солидарности со стороны США и НАТО в отношении Киева, определенно, безответственны и являются еще одним неправильным сигналом, исходящим с Запада», — сказал немецкий парламентарий.

Военную ситуацию в Восточной Европе он охарактеризовал как «очень напряженную», а эскалацию по линии разграничения в Донбассе — «крайне опасной». Ной заметил, что «обе стороны» призваны к особой сдержанности.

«Опасность войны в Европе, которую невозможно было бы сдержать, давно не была столь велика», — подчеркнул он.

Политик указал на неприемлемость обнадеживающих сигналов, которые США, НАТО и Берлин посылают Киеву. Они могут подтолкнуть к действиям «горячих националистов и реваншистов в Киеве».

«Могут даже устроить инсценировку военного инцидента, чтобы получить военную поддержку США — с целью как минимум „вернуть назад“ Донбасс, если уж не Крым», — заключил Ной.

Ранее стало известно, что США направят в Германию дополнительно 500 военных. В Пентагоне это назвали сигналом союзникам НАТО о том, что для Вашингтона ценны отношения с партнерами.