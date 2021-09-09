Журналисты немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман написали, что торпедировать проект «Северный поток -2» могут строгие правила Брюсселя, следующие власти Германии и иск «Немецкой экологической ситуации». Позиция федерального правительства страны позволит Европейской Комиссии не опасаться конфликта с Берлином.

Она может потребовать выполнения требования Газовой директивы к Газпрому в полном объеме. В тексте, переведенном «ИноСМИ», сказано, что речь идет о трубопроводах, идущих из третьих стран Евросоюза и построенных после 2019 года. Закон разделяет производителей газа и операторов магистралей. То есть сторонним продавцам газа следует предоставить доступ к газопроводу, который они не строили. Однако при утверждении проекта «Северный поток — 2» эта директива еще даже не была в разработке. То есть, закон в Евросоюзе имеет обратную силу, что противоречит важнейшему принципу правосудия.

Замена немецкого правительства может спровоцировать Вашингтон на новые санкции против магистрали. Штрафные меры способны повлиять на решение суда по иску «Немецкой экологической организации». Она требует аннулировать разрешения на строительство и эксплуатацию проекта.

Ранее западные СМИ со ссылкой на главу австрийской компании OMV Райнера Зеле писали, что первые поставки газа по «Северному потоку — 2» могут начаться 1 октября. Ввести магистраль в эксплуатацию планировалось до конца текущего года.