DailyMail: Гарри обманом получил разрешение королевы снимать сериал о Диане

Королева разрешила принцу Гарри сниматься в сериале Apple TV, полагая, что это касается психического здоровья ветеранов. Она не знала, что ее внук вновь обвинит королевскую семью.

Источники DailyMail рассказали, что Гарри сообщил семье о желании разработать многосерийный документальный сериал на AppleTV, обсудив его не только с королевой, но и с отцом Меган. Однако они не знали контекста передачи.

«Те, кто окружает королеву и принца Чарльза, абсолютно ошеломлены, что произошло», — сказал источник, близкий к Букингемскому дворцу.

Источники издания отметили, что в королевской семье все сочувствуют Гарри и его травме после потери матери, однако они расстроены, что он поделился об этом в международном телевизионном шоу, а не лично.

В дворцовых кругах Гарри, по словам инсайдера, громко говорил о важности поддержки ветеранам в области психического здоровья после возвращения к гражданской жизни, но он не раскрыл, какими личными данными он будет делиться на камеру. Источник утверждал, что первоначальная предпосылка и публичное описание шоу были «отодвинуты в сторону», когда Гарри устроил «атаку на своего отца и детство».