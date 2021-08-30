Посол РФ рассказал, как вывозили россиян из Афганистана

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, что во время эвакуации россиян из Афганистана кабульский международный аэропорт был дезорганизован. Надо было эвакуировать несколько сотен человек на фоне сообщений о том, что американские солдаты еще перед терактом стреляли в толпу и убили около 50 человек.

Об этом дипломат рассказал RT.

«Мы просто росграждан повезли на автобусах к трапам самолетов, чтобы всего этого избежать. Соответственно, нам нужны были талибы*, нам нужна была помощь талибов*, ведь фактическая местная власть здесь — это только талибы*. Мы с ними договорились, они все обещания сдержали», — заключил Жирнов.

Накануне в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» российский посол сообщил, что дипмиссия России перед эвакуацией людей превратилась в филиал аэропорта. Пассажиры проходили регистрацию и досмотр, затем их автобусами везли в аэропорт. Благодаря этой процедуре удалось избежать давки при посадке. Жирнов подчеркнул, что талибы* помогали в погрузке пассажиров. Они отсекли зевак и обеспечили отсутствие давки среди россиян.

Вашингтон не планирует сохранять посольство в Афганистане после окончания эвакуации американцев и граждан западных стран 31 августа.

* — террористическая организация, запрещена в России.