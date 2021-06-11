Глава МИД Украины ответил на слова Путина о попытке разделить народы страны

Президент России Владимир Путин назвал законопроект «О коренных народах Украины» похожим на идеи нацистской Германии. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что слова о каком-либо принесении народов не соответствуют действительности.

По словам Кулебы, Конституция гарантирует равенство всех граждан Украины независимо от этнического происхождения. Также документ устанавливает обязанность государства защищать коренные народы и национальные меньшинства.

«Поэтому заявления о каких-то притеснениях в результате принятия предложенного закона о коренных народах не соответствуют действительности», — заявил министр агентству УНИАН.

Он добавил, что термин «коренные народы» уже устоялся в международном праве. В качестве примера Кулеба привел Декларацию ООН от 2007 года. Он отметил, что проект закона предусматривает определение коренных народов.

«Это самобытные этнические сообщества, которые сформировались на территории Украины, составляют этническое меньшинство и не имеют собственного государства», — пояснил глава МИД.

При этом он подчеркнул, что властям России стоит заняться обеспечением прав национальных меньшинств и коренных народов своей страны.

«А не манипуляциями в отношении украинских законодательных инициатив, которые полностью соответствуют международному праву. Наше государство добросовестно соблюдает все взятые на себя обязательства в области защиты национальных меньшинств и коренных народов», — заключил Кулеба.

Ранее Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины». Он предложил исключить русских из числа таких народов. Путин назвал документ схожим с идеями нацистской Германии.