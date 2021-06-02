Привитых «Спутником V» журналистов решили не пускать на саммит Путина и Байдена

Для присутствия на саммите президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена в Швейцарии российским журналистам придется предоставить справку о ПЦР-тесте, анализе на антитела или перенесенном COVID-19. Прививки отечественными вакцинами доступа к аккредитации сотрудникам СМИ не дадут.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что швейцарские власти не предъявляли к российской делегации требований о вакцинации или наличии тестов на коронавирус для участия в саммите.

К журналистам МИД Швейцарии предъявил другие требования: им необходимо соблюдать установленные в стране санитарные нормы, среди которых — наличие ПЦР-теста или прививки одобренной в Европе вакциной.

Представитель швейцарской миссии при женевской штаб-квартире ООН Паола Серезетти напомнила, что у российских препаратов — «Спутника V», «Ковивака» и «ЭпиВакКороны» пока нет официальной сертификации ни в Швейцарии, ни в Европейском агентстве лекарственных средств. Они также не включены в число рекомендованных ВОЗ для экстренного применения.

Решение Швейцарии, добавила газета «Известия», не окажет влияния на организацию встречи Путина и Байдена. Дмитрий Песков уточнил, что рассматривать другую площадку для проведения саммита не планируют.

Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Идеи совместного заявления двух лидеров находятся в работе.