Швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая отвечает за прокладку газопровода «Северный поток — 2», рискует навлечь на себя «сокрушительные и фатальные санкции». Об этом предприятие предупредили американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон.

Соответствующее обращение в адрес Allseas республиканец Круз опубликовал на своем сайте. На него обратило внимание РИА «Новости». В нем он говорит о принятом оборонном бюджете Соединенных Штатов — в него, помимо прочего, вошли санкции против «Северного потока — 2». Подписать документ уже готов американский президент Дональд Трамп.

В письме сенаторов указано, что бюджет, размер которого составляет 738 миллиардов долларов, приняли «специально, чтобы остановить работу компании по „Северному потоку — 2“».

«Последствия того, если ваша компания продолжит выполнять свою работу, <…> подвергнут вашу компанию сокрушительным и потенциально фатальным правовым и экономическим санкциям», — подчеркнули Круз и Джонсон.

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Они добавили, что в случае введения ограничительных мер собственность Allseas в США могут заблокировать. Компанию «отрежут» от американского рынка, а любые транзакции в юрисдикции США ей запретят. Фактически это означает запрет на расчет в долларах. Кроме того, руководящих лиц Allseas лишат возможности въезда в США.

Письмо, по словам его авторов, должно стать «официальным уведомлением» для самого прокладчика «Северного потока — 2», сотрудников компании и ее акционеров.

Как полагает Тед Круз, реализация проекта газопровода принесет России огромную прибыль. Полученные средства пойдут на дальнейшую «российскую агрессию». Кроме того, Европа окажется в еще большей зависимости от российского газа. Белый дом в свою очередь заметил, что у европейцев существует альтернатива — закупка американского сжиженного природного газа.