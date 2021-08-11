Хакеры атаковали блокчейн-платформу Poly Network

Успешная атака хакеров на блокчейн-платформу Poly Network привела к потере рекордной для подобных сервисов суммы. Киберпреступникам досталось 600 миллионов долларов.

От крупнейшей с 2018 года хакерской атаки пострадали счета в биткоине, Ethereum и в токенах сети Polygon. Платформа сообщила об этом в Twitter.

«Мы рекомендуем майнерам затронутых блокчейнов и криптобирж занести в черный список токены, поступающие с указанных выше адресов», — отметили в Poly Network.

Платформа заявила, что «предпринимает юридические действия». Хакеров она настоятельно призвала вернуть активы.

Злоумышленники воспользовались уязвимостью нескольких кошельков. По данным Forbes, они похитили криптовалюту на сумму порядка 600 миллионов долларов.

Компания SlowMist, которая специализируется на обеспечении безопасности систем на блокчейн-основе выявила электронную почту устройства, откуда шла атака, и его IP-адрес.