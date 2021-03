Перед тем как перегородить Суэцкий канал, судно Ever Given нарисовало пенис

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, до этого совершал странные маневры. Судно двигалось по траектории, напоминавшей пенис. Компания-оператор судна назвала это «чистым совпадением», сообщил Spiegel.

Представитель компании-оператора Bernhard Schulte Shipmanagement заявил изданию, что «Нередко суда, ожидающие захода [в канал], движутся извилистым путем».

То, что получившаяся в результате траектория похожа на мужской половой орган собеседник посчитал «чистым совпадением».

Необычный путь судна можно наблюдать в трекинговом сервисе VesselFinder.

Суэцкий канал — один из крупнейших судоходных маршрутов. Он соединяет Средиземное и Красное моря.

Судно Ever Given везло груз под флагом Панамы из КНР в Нидерланды. Четырехсотметровый сухогруз сел на мель в водах Египта. Судно развернуло так, что оно полностью перегородило канал. На то, чтобы снять Ever Given с мели, потребуется несколько дней.

Контейнеровоз образовал гигантскую пробку в обе стороны канала.