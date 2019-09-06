Один человек погиб при пожаре на судне с россиянами на Эльбе

«Кто может быть среди жертв, россиянин это или украинец, я не могу сказать» — заявил агентству представитель ведомства.

По предварительным данным, в машинном отделении судна вспыхнул огонь, который в данный момент уже потушили. В ходе тушения погиб один из членов экипажа. Еще двоих на спасательных вертолетах госпитализировали в клинику Гамбурга.

Судно следовало из Роттердама в Калининград под флагом Мальты. Сейчас корабль транспортируют в безопасное место, а после отбуксируют в порт Брунсбюттеля.

Расследованием случившегося занимается водная полиция Гамбурга.