Один человек погиб при пожаре на судне с россиянами на Эльбе
Пожар на грузовом судне Kelly на Эльбе стал причиной смерти одного члена экипажа и госпитализации еще двоих. Сам экипаж состоит из 11 россиян и двух украинцев, но кто именно погиб или пострадал неизвестно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Германскую службу расследования аварий на море.
«Кто может быть среди жертв, россиянин это или украинец, я не могу сказать» — заявил агентству представитель ведомства.
По предварительным данным, в машинном отделении судна вспыхнул огонь, который в данный момент уже потушили. В ходе тушения погиб один из членов экипажа. Еще двоих на спасательных вертолетах госпитализировали в клинику Гамбурга.
Судно следовало из Роттердама в Калининград под флагом Мальты. Сейчас корабль транспортируют в безопасное место, а после отбуксируют в порт Брунсбюттеля.
Расследованием случившегося занимается водная полиция Гамбурга.