В украинском городе соберут добровольцев на случай «полномасштабного вторжения»

Мэр украинского города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив предположил, что в страну возможно «полномасштабное вторжение». На этот случай он поручил руководителю муниципальной инспекции сформировать отряд добровольцев для защиты Украины.

«Поручил руководителю муниципальной инспекции Ивано-Франковска Михаилу Шутаку сформировать отряд добровольцев, который в случае полномасштабного вторжения сможет отправиться защищать нашу землю на восточной границе. Потому что мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми. Если из Ивано-Франковска будут идти на восток добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе», — написал Марцинкив на своей странице в Facebook.

Министр обороны Украины Андрей Таран во время выступления в Европарламенте сообщил, что Россия планирует разместить в Крыму ядерное оружие, сообщили СМИ. В прошлом году Таран сообщал эту же новость туркам. Оба заявления не были подкреплены никакими доказательствами, что уже давно в тренде у украинской стороны. Власти Крыма назвали обвинения украинской стороны пустословием.