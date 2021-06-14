ВОЗ изучит данные о появлении миокардита после вакцины от коронавируса Pfizer

В распоряжение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из США и Израиля поступили данные о возможном возникновении миокардитов (воспаление сердечной мышцы) после использования вакцин от коронавируса Pfizer. После проверки станет понятно, является ли заболевание следствием применения препарата.

Об этом на брифинге, транслированном на YouTube, заявила помощник главы ВОЗ Марианджела Симао. По ее словам, в мониторинге примет участие Стратегическая консультативная группа по безопасности вакцин. Результаты будут обнародованы позже.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил 10 июня, что по состоянию на конец мая зафиксированы 275 случаев воспаления сердечной мышцы. Как стало известно CNBC, речь идет о людях в возрасте 16-24 лет, получивших две дозы вакцин от Pfizer или Moderna.

У людей от 30 лет было зафиксировано 475 случаев миокардита или перикардита (воспалительное поражение серозной оболочки сердца).

Данные о возникновении миокардита у вакцинированных после применения вакцины Pfizer начали поступать и из Израиля.

По данным британских ученых, у некоторых из 2,5 миллионов шотландцев, получивших первую дозу вакцин Oxford-AstraZeneca или Pfizer-BioNTech, были отмечены слабые нарушения свертываемости крови. Повышенное тромбообразование фиксировалось еще реже.