Молодая британка 5 месяцев пыталась лично попасть на прием к врачу и умерла от рака

В Великобритании от рака скончалась молодая женщина. Она в течение пяти месяцев не могла попасть к терапевту: врачи отказывались принимать пациентку во время пандемии COVID-19.

Первые жалобы на боли в животе у 27-летней Джессики Брэди из Хартфордшира появились летом 2020 года, рассказала газета Daily Mail. В личной встрече медики британке постоянно отказывали, проводя дистанционные консультации.

Без каких-либо тестов или обследования Джессике диагностировали инфекцию почек и выписали антибиотики. Когда девушка стала жаловаться на повышенную утомляемость и ухудшение симптомов, ей назначили очередные лекарства, в том числе стероидные препараты.

«Никто не смотрел на картину целиком и не складывал воедино кусочки мозаики», — рассказала мать Джессики.

Один из анализов крови показал высокий уровень D-димера, что может свидетельствовать на развитие онкологического заболевания. Семейный терапевт предположил, что Брэди нужна гастроскопия. В итоге она обратилась в платную клинику, где у британки обнаружили рак легких, костей, позвоночника и печени четвертой стадии.

С результатами исследований она сразу же обратилась в больницу. Через три с половиной недели британки не стало.

Статистика показывает, что в Великобритании на треть меньше пациентов обращаются к терапевтам, чем до пандемии COVID-19. Из-за нее не состоялись десятки миллионов визитов к врачам. Дистанционный прием британцев медицинскими специалистами практиковали в том числе во время коронавирусного кризиса, чтобы минимизировать скопление людей в больницах.