Псаки анонсировала выпуск доклада о происхождении коронавируса

К 24 августа эксперты из США подготовят доклад о происхождении коронавируса. С документами первым ознакомится американский президент Джо Байден. Несекретную версию могут опубликовать позднее.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки назвала дату выпуска доклада на очередном брифинге. Его транслировали в Twitter.

«Это произойдет завтра — пометьте в ваших календарях», — предупредила Псаки журналистов.

Полную версию доклада сначала покажут Байдену. Еще несколько дней уйдет на подготовку общедоступной редакции.

«Я ожидаю, что это произойдет через несколько дней — от пары до нескольких дней», — пояснила представитель Белого дома, добавив, что точной даты пока не знает.

От отчета американских специалистов в первую очередь ждут подтверждения или опровержения версий об искусственном происхождении SARS-CoV-2.