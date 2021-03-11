Киев утвердил стратегию по «деоккупации и реинтеграции» Крыма

Проект «Стратегии по деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя», принятый Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), восстановит «полный украинский суверенитет» на полуострове. Этот документ должен был появиться еще в 2014 году.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба. Ключевым элементом документа станет объединение усилий стран-союзников на базе международной площадки «Крымская платформа».

«Четкий сигнал: мы не только призываем мир помочь вернуть Крым, Украина сама серьезно и системно этим занимается», — написал Кулеба.

Он также перечислил «трех китов» для возвращения полуострова: принятая СНБО стратегия, консолидация сил западных партнеров и синергия. Это понятие Кулеба расшифровал как: «Восстановление международного права и как следствие — полного украинского суверенитета над АР Крым и г. Севастополь».

Украинский политолог Алексей Голобуцкий заявил, что Киев за 25 лет не смог дать населению общую цель существования Украины. Поэтому граждане видели свое будущее по-разному и потеря Крыма была неизбежной.