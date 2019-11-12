Вашингтон подтвердил экстрадицию Алексея Буркова в США из Израиля

Представитель Минюста США подтвердил экстрадицию из Израиля в США россиянина Алексея Буркова, обвиняемого в хакерстве. Сейчас он ожидает суда, находясь под стражей.

Началась экстрадиция россиянина Алексея Буркова из Израиля в США Подробнее

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минюста США Николь Навас.

«Я могу подтвердить, что Алексей Бурков был экстрадирован из Израиля в США. Он находится сейчас в заключении в США, первоначальное появление в суде намечено на 14 часов (22 по московскому времени)», — сообщила она.

О решении Верховного суда Израиля, отклонившего прошение Буркова не экстрадировать его в США, стало известно 10 ноября. Россиянин был задержан в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Он обвинялся в преступлениях, совершенных в компьютерной сфере. На его экстрадиции настаивала Россия, но власти Израиля решили выдать мужчину Вашингтону. Посольств РФ в Тель-Авиве отметило, что принятое решение ставит под вопрос способность Израиля обеспечить безопасность посетивших страну россиян.