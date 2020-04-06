Аккаунт МБН в Instagram разблокировали

Instаgrаm разблокировал новостной паблик «Маленькие Большие новости». Миллионной аудитории снова представят самое главное и интересное. Второй аккаунт тоже решили оставить, но для других целей.

Обновления в ленте подписчикам пообещали уже с 6 апреля. Для этого всего-то нужно не пропускать посты и публикации в Stories.

Лайф-аккаунт никто удалять не собирается. В нем будут конкурсы, прямые эфиры, челленджи и многое другое.

В основном паблике уже разместили первую новость — о 12-летней американке, которая не смогла решить уравнение, и ее предприимчивом учителе. Подборка ждет подписчиков и в Stories.

Сейчас аудитория «Маленьких Больших новостей» в Instagram насчитывает миллион подписчиков. Аккаунт блокировали после жалоб на нарушение авторских прав.