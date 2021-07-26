Лариса Долина, Дмитрий Носков и другие звезды выступят на концертах в музее-усадьбе «Архангельское»
Любимые звезды выйдут на летнюю сцену музея-усадьбы «Архангельское». Девять больших концертов организуют в одном из самых живописных мест Подмосковья. Музыкальные традиции JAZZ в Архангельском продолжат до октября.
Жители и гости Подмосковья могут стать зрителями уникальных музыкальных шоу. Концерты в музее-усадьбе «Архангельское» будут проводить до октября.
Любители музыки могут выбрать мероприятие себе по душе. Программа летней сцены музея-усадьбы на июнь обширна:
31 июля на летней сцене музея-усадьбы «Архангельское» выступит звезда шоу «Голос» Фантине;
7 августа в Подмосковье приедет самый известный госпел-ансамбль Moscow Gospel Team;
14 августа перед зрителями выступит Варвара Визбор с ярким коктейлем из фанка, рока, эстрадного джаза, урбанистического фолка, советской эстрады и авторской песни;
15 августа состоится крупнейший фестиваль винила Mozcow Dizcow presents: Record collectors of Moscow;
21 августа на летней сцене выступит ВИА «Татьяна» с классикой советской эстрады;
11 сентября зрители смогут посетить концерт Дмитрия Носкова & Биг Бэнда с хитами Фрэнка Синатры;
12 сентября в Подмосковье приедет одна из самых эффектных джазовых певиц столицы Светлана Жаворонкова;
18 сентября зрителей ждет концерт джаз-дивы Теоны Контридзе и ее бэнда;
25 сентября Лариса Долина приедет вместе со своими лучшими студентами в сопровождении Биг Бенда, Jazz Magic, The Beatles, Michael Jackson, Stevie Wonder.
Купить билеты можно на официальном сайте. Все мероприятия пройдут с соблюдением противокороанвирусных мер.