Лариса Долина, Дмитрий Носков и другие звезды выступят на концертах в музее-усадьбе «Архангельское»

Любимые звезды выйдут на летнюю сцену музея-усадьбы «Архангельское». Девять больших концертов организуют в одном из самых живописных мест Подмосковья. Музыкальные традиции JAZZ в Архангельском продолжат до октября.

Жители и гости Подмосковья могут стать зрителями уникальных музыкальных шоу. Концерты в музее-усадьбе «Архангельское» будут проводить до октября.

Любители музыки могут выбрать мероприятие себе по душе. Программа летней сцены музея-усадьбы на июнь обширна:

31 июля на летней сцене музея-усадьбы «Архангельское» выступит звезда шоу «Голос» Фантине;

7 августа в Подмосковье приедет самый известный госпел-ансамбль Moscow Gospel Team;

14 августа перед зрителями выступит Варвара Визбор с ярким коктейлем из фанка, рока, эстрадного джаза, урбанистического фолка, советской эстрады и авторской песни;

15 августа состоится крупнейший фестиваль винила Mozcow Dizcow presents: Record collectors of Moscow;

21 августа на летней сцене выступит ВИА «Татьяна» с классикой советской эстрады;

11 сентября зрители смогут посетить концерт Дмитрия Носкова & Биг Бэнда с хитами Фрэнка Синатры;

12 сентября в Подмосковье приедет одна из самых эффектных джазовых певиц столицы Светлана Жаворонкова;

18 сентября зрителей ждет концерт джаз-дивы Теоны Контридзе и ее бэнда;

25 сентября Лариса Долина приедет вместе со своими лучшими студентами в сопровождении Биг Бенда, Jazz Magic, The Beatles, Michael Jackson, Stevie Wonder.

Купить билеты можно на официальном сайте. Все мероприятия пройдут с соблюдением противокороанвирусных мер.