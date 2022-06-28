Жителей Подмосковья пригласили на экскурсии и фестивали под открытым небом в июле

Лето по традиции в России становится временем для многочисленных фестивалей, которые проходят под открытым небом. В июле на поездах ЦППК можно будет съездить на такие мероприятия не только по всему Подмосковью, но и в Калужскую, Тульскую и Рязанскую области. Посетителей ожидают театры и архитектура, реконструкция военных событий разных веков и даже художественная варка варенья. Можно подобрать для себя развлечения на любой вкус.

В июле на территории Московской области состоятся сразу три фестиваля. Серпуховский историко-художественный музей 2 июля приглашает на молодежный творческий «Цоколь». 9 июля в Зарайске состоится семейное путешествие-пикник «Читающий сад Феденьки Достоевского», а 30 июля в Молодях под Чеховым запланирована масштабная историческая реконструкция с концертом и ярмаркой под названием «Гуляй-город».

Не менее насыщенная программа ожидает и тех, кто решит посетить Калужскую область. Там состоится фестиваль авторской анимации, военно-исторический праздник «Великое стояние на Угре». Кроме того, там пройдет известный трехдневный фестиваль, в котором будут принимать участие современные художники и музыканты.

В Рязанской области 23 июля пройдет вкусный фестиваль «Малина». Интересно будет и в усадьбе «Ясная поляна» в Тульской области — это место когда-то принадлежало российскому писателю Льву Толстому — там тоже пройдет фестиваль под открытым небом, на него приедут театральные коллективы.

Также ЦППК предложит новые однодневные экскурсии по городам: Сергиев Посад, Серпухов, Боровск и Рязань. После поездки на поезде на месте посетителей будут встречать сопровождающие группы.