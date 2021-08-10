Земля vs воздух: где найти лучшие развлечения в Подмосковье

В Подмосковье найдутся развлечения на любой вкус. Например, в Яхроме можно полетать на красочном воздушном шаре, а в Дмитрове поиграть в лазертаг. Корреспонденты «360» проверили, где лучше — на земле или в воздухе.

«На большом воздушном шаре мы с тобой проводим это лето», — так, кажется, в песне поется? Я, знаете, с летом расставаться пока не готова, а вот полетать на воздушном шаре — запросто. Тем более мы в Яхроме. Здесь до неба дотянуться — вообще не проблема», — рассказала корреспондент Люся Александрова.

Нужно проехать всего 47 километров от Москвы — и ты в клубе воздухоплавания. Это очень красивое место с разноцветными и манящими воздушными шарами. Можно приехать и просто полюбоваться, а лучше прокатиться. По словам инструкторов, существует несколько вариантов комфортного и безопасного полета. Например, «Небесный трамвайчик», рассчитан на шесть-восемь человек.

Еще сотрудники «Аэровальса» не откажутся организовать воздушное свидание или предложение руки и сердца. Такая встреча запомнится надолго. Этот лайфхак особенно пригодится мужчинам. Восторг избранницы обойдется примерно в шесть тысяч рублей.

«Всем любителям высоты, красоты и лайков точно сюда. Виды завораживают, природа потрясающая, да и постить фото можно прямо в воздухе, если у вас, МТС, конечно. Интернет летает, ну и я тоже!» — отметила Александрова.

Корреспондент Александр Молочко отправился на другой отдых — с адреналином.

«Пожалуй, лучший способ снять стресс и поиграть в войнушку вживую — лазертаг. И в Дмитровском районе такое место есть. Пара часов в дороге пролетит незаметно, если включить любимый фильм. Я смотрю на KION, потому что в нем мегабайты за просмотр не списываются, да и есть из чего выбрать. Тут и кино, и ТВ, и даже киносторис есть. А главное, все в крутом качестве и быстро грузится», — объяснил Молочко.

Играя в лазертаг, можно увлечься настолько, что забудешь поделиться локацией. В клубе активного отдыха «Стратег» можно почувствовать себя и шпионом, и разведчиком, и хорошенько встряхнуться. Средний ценник — тысяча рублей за человека. Главная фишка — тактические подвижные игры: пейнтбол, страйкбол и лазертаг. Кроме перестр, елок есть и вполне миролюбивый бамперол, но попотеть придется и тут. На участников надевают надувные шары для защиты всего тела. В процессе игры неизбежны столкновения, а вот травмы — вряд ли.

Лазертарг очень похож на пейнтбол, только вместо шариков с краской «палить» по противнику приходится инфракрасным лучом. У всех игроков есть повязка, которая фиксирует каждый выстрел. В этот момент раздается звуковой и вибросигнал. Сценариев игры существует множество.

Неважно, что вы выберете — воздушный шар или лазерный бой. Наслаждаться летом в Подмосковье можно, оставаясь на любой высоте.