На этой неделе Зарайск отметит свое 875-летие. Мероприятия в честь юбилея города состоятся на нескольких площадках. Жителей ждут концерты с участием звезд, конкурсы, ярмарки и спортивные соревнования.

Фермерская ярмарка

В пресс-службе комитета по туризму Московской области рассказали, что на площади Революции 13 и 14 августа будет работать «Зарайский Арбат». Это выставка-ярмарка фермерской продукции, предметов прикладного искусства и народного творчества. Для детей приготовили мастер-классы и анимационную программу.

В 16:00 14 августа по Советской улице пройдет праздничное шествие, в котором примут участие коллективы учреждений, предприятий, организаций и молодежь города.

Источник фото: сайт welcome.mosreg.ru

«Недельный праздничный марафон, посвященный 875-летию города Зарайск, стартует уже на этой неделе. Жителей и гостей ждет много интересного: фестивали, концерты, флешмобы, конкурсы, спортивные мероприятия. Ждем всех без исключения», — сообщил глава Зарайска Виктор Петрущенко.

Фестиваль воздухоплавания

Помимо этого, в Зарайске пройдет фестиваль воздухоплавания. На набережной реки Осетр 13 и 14 августа можно будет подняться на высоту птичьего полета и насладиться живописными видами города и его достопримечательностями.

Пятиминутный привязной полет на воздушном шаре можно будет совершить с 18:00 до 20:00.

Спортивные соревнования

В субботу можно будет принять участие в разных соревнованиях. Посетителей ждет традиционная комбинированная эстафета памяти дважды Героя Советского Союза В. Н. Леонова, турнир по мини-футболу и баскетболу и торжественное мероприятие ко Дню физкультурника.

Весь день будут работать интерактивные и творческие площадки на площади Революции, Красноармейской и Советской улицах.

В воскресенье на территории Беспятовой рощи состоится открытие Кубка главы Зарайска по конным видам спорта, а еще турнир по пляжному волейболу, легкоатлетический пробег «Зарайская верста» и конкурсная программа «Шляпка года-2021».

Кроме того, во Дворце спорта будет организован турнир по футболу. Также в Зарайском ледовом спортивном комплексе пройдет летний кубок по хоккею с шайбой.

Концерт и салют

Праздничный концерт состоится вечером в субботу. На сцене выступит бывший солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов, Александр Айвазов, группа «Инфинити», «Demo», DJ Грув и другие. Завершит культурную программу певица Вера Брежнева.

Вести праздник будут Александр Анатольевич и Тутта Ларсен. В 22:00 прогремит красочный салют, на фоне которого можно будет сделать фотографии на память.

Источник фото: сайт welcome.mosreg.ru

Зарайск расположен в центре европейской части России, в 145 километрах от Москвы. На территории города протекает река Осетр. Историки зафиксировали более 30 наименований города. Например, в 1146, 1541 годах его называли Осетр, городом Красный он был в 1225 году, Новгородком-на-Осетре — в 1377 году, Николой Заразским — в 1610-м.

Современное название города происходит от древнерусского слова «зараз», что означает обрыв берега реки.