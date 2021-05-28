Забег или мощь квадроциклов. Пять спортивных событий в Подмосковье на начало лета

Забег по лесу, велопарад, открытие гольф-сезона, соревнования на квадроциклах и по экстремальным видам спорта ждут жителей Московской области в ближайшие недели. На спортивных состязаниях можно будет побывать в качестве не только зрителя, но и участника. А лучшие смогут уйти домой с призами.

На соревнования можно прийти семьей, для зрителей на каждом мероприятии предусмотрена развлекательная программа.

Марафон в песках

Для поклонников бега в городском округе Воскресенск состоится кроссовый забег «Марафон в песках». Он проходит в рамках соревнований «Коломенские овраги».

Забег пройдет 29 мая в лесу, на месте бывшего карьера поселка Хорлово. Покрытие трассы разнообразное, придется бежать по плотному грунту, который будет сменяться травой и песком. Дистанции доступны на любой вкус. Спринтерам предстоит выбрать между двумя и семью километрами, для любителей марафонов доступны дистанции 14 и 35 километров.

Источник фото: nstagram.com/kolominskie_ovragi/

Для участников соревнований организаторы подготовили точки с питанием и водой.

Основная регистрация закрылась 25 мая, но для тех, кто не успел, в день соревнований будет доступна дополнительная. Желающим стоит прийти к 08:00. Продлится она до 09:50. В 10:00 начнется соревнование. Стоимость участия варьируется от 300 до 1000 рублей — в зависимости от дистанции.

Велопарад в Солнечногорске

Любителям неспешной езды на велосипеде придется по вкусу велопарад, который пройдет в Солнечногорске 29 мая. Ежегодно он собирает сотни велосипедистов. В этом году его участники проедут по центральным улицам города, а завершат велопутешествие на живописной набережной озера Сенеж.

Старт запланирован на 11:00. Желающим принять участие нужно приехать к спорткомплексу «Авангард» к 10:00, чтобы успеть зарегистрироваться.

Источник фото: instagram.com/podsolnyx.sun/

Вход на велопарад бесплатный, прийти может любой. Дети до семи лет допускаются на парад исключительно в велокресле, ребята в возрасте с 7 до 10 лет — в сопровождении родителей.

Перед парадом для участников проведут зажигательную зарядку. На финише велосипедистов будет ждать на набережной пневмосалют из конфетти, а также развлекательная программа, фотозона, мастер-классы для самых маленьких участников и розыгрыш лотереи.

Открытие гольф-сезона

В субботу, 29 мая, любители гольфа соберутся после продолжительного перерыва в клубе «Целеево». Открытие сезона начнется с турнира.

На соревнования стоит прийти с семьей. Детей будут развлекать аниматоры, а для взрослых — живая музыка и выступление артистов балета Perfect show. В завершение вечера состоится гала-ужин с праздничным тортом.

Для участников клуба пройдет вернисаж члена Творческого союза художников России, Клуба профессиональных художников ArtPriority и Европейского художественного союза Таты Чвановой. Также в течение дня можно продегустировать алкогольные напитки от партнеров и выиграть отдых в роскошном отеле на Мальдивах.

Стоимость участия от 6000 рублей. Для детей предоставляется скидка на ужин в размере 50%.

Профессионалы на квадроциклах

На базе отдыха «Пирогово» в селе Рождествено в Рузском городском округе 5 и 6 июня пройдет отборочный этап Чемпионата России по трофи-рейдам на квадроциклах «Озерна Трофи».

Источник фото: instagram.com/atv.mfr/

Участники отборочного этапа могут зарегистрироваться 5 июня, с 07:30 до 09:30, и 6 июня, с 08:00 до 10:00. Старты назначены на 11:00. Соревнования пройдут по нескольким классам. Для индивидуальных спортсменов и команд доступны «Экстрим», «Ветераны» и «Любители». Также для личного зачета можно принять участие в классах «Спорт» и «Открытый».

Болельщики смогут покататься на квадроциклах, поиграть в волейбол, посетить мини-зоопарк, устроить пикник.

Экстремальная суббота

Первая суббота лета в Орехово-Зуеве будет наполнена экстримом. В этот день, 5 июня, в городе состоятся соревнования Extreme-2021, участники которых покажут мастерство в BMX, Skateboard и Kickscooter.

К участию приглашены новички и любители от 14 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте соревнований.

Сногсшибательные номера спортсмены покажут в парке 30-летия Победы, на улице Мадонской. Соревнования стартуют в 12:00.

Желающие посоревноваться в BMX, Skateboard и Kickscooter требуется взять с собой шлем и наколенники, без средств защиты доступ будет закрыт.

Лучшие в каждом виде спорта получат денежные призы.