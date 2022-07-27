Выходные в аутлете в Красногорске посветят электронной музыке и гастрономии

Послушать электронную музыку и попробовать деликатесы жители Подмосковья смогут в аутлете Архангельское 30 и 31 июля. Там проведут тематические выходные по проекту «Лето в Подмосковье» в четвертый раз.

Источник фото: телеканал «360»

Суббота запомнится гостям аутлета выступлением DJ Chibis, который умело смешивает музыкальные направления. А в воскресенье на площадке пройдет электронный баттл между основателем объединения Palm Jam DJ Sokol и музыкальным продюсером DJ Zedjue.

Все выходные посетители Архангельского смогут попробовать и купить деликатесы от местных производителей: сидр Трубачеевки из Одинцова, паштеты и рийеты от «Груня Гурме» из наро-Фоминская и свыше 12 сортов сыра от подольской сыроварни. Традиционно, в аутлете пройдет распродажа модных брендов со скидками до 70%.

Источник фото: телеканал «360»

Вход на мероприятие свободный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о туристических возможностях Подмосковья.