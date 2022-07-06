Возможность забронировать отель появилась на туристическом портале Подмосковья

Туристический портал Подмосковья welcome.mosreg расширил возможности. Теперь на площадке можно забронировать номер в 900 гостиницах области.

Для путешественников стала доступна функция раннего бронирования, а отели можно отсортировать по фильтрам. В числе возможных мест размещения появились и глэмпинги.

Вице-губернатор области Ирина Каклюгина добавила, что у пользователей появилась возможность оставить отзыв и оценку, посмотреть фотографии, а также проложить туристический маршрут прямо на сайте.

С этим порталом интересные места вы точно не пропустите! Ирина Каклюгина.

Площадка станет помощником не только для туристов, но и операторов рынка — теперь они смогут эффективнее управлять номерным фондом и продажами.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о туристическом потенциале Подмосковья. Он отметил, что возможности для комфортного отдыха в регионе сможет найти каждый.