Власти Подмосковья разработали еженедельный стандарт мероприятий на лето

Лето — прекрасное время для посещения культурных и спортивных мероприятий. Жителей и гостей Подмосковья ожидает множество активностей в парках, показы кино под открытым небом, гастрономические и культурные фестивали. Об этом сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

«Культурное лето набирает обороты. Начался самый теплый сезон — это время массовых мероприятий и активностей на открытом воздухе. Парки традиционно остаются главными точками притяжения. Мы разработали еженедельный стандарт мероприятий. Спорт — пять раз в неделю, творчество — три раза в неделю, образование — три раза в неделю, развлечения — три раза в неделю. Это минимум, который коллеги проводят на территориях наших парков», — рассказал Кузнецов.

В частности, можно услышать лекции, поучаствовать в мастер-классах, посетить концерты, детские программы. По словам министра, успешно продолжает работать всем полюбившийся проект «Кинопарк». В этом году он пройдет на 50 площадках в 27 городских округах. Там покажут российское кино.

Большой интерес у жителей Московской области вызывают и фестивали.

С 1 по 10 июля в Клину пройдет Фестиваль искусств Чайковского. В этом году заявлена обширная программа. Туда приедут музыкант Денис Мацуев, оперная певица Хибла Герзмава, актер Константин Хабенский.

С 14 по 17 июля — фестиваль „Лето. Музыка. Музей“ в Истре. Еще один open air. Выступят наши звезды: Николай Луганский, Полина Осетинская, впервые выступит Александр Рудин с мировым именем и многие другие. Фестиваль востребован, он посещаемый. В этом году планируем, что он соберет минимум три тысячи зрителей Василий Кузнецов.

А 30 июля состоится «Проект: Поэт». Он объединяет в себе литературные чтения, актеров, мастер-классы по чтению стихов, а также выступления всех желающих писателей и чтецов в рамках открытых микрофонов. За один день фестиваль посетят более трех тысяч человек.

«Отдельно хочу сказать об очень важном фестивале „Сыр! Пир! Мир!“ с 5 по 7 августа в Истре. В этом году у нас Год народно-художественных промыслов, в том числе поддержки фермеров. И очень большой запрос от ремесленников, которые занимаются народными промыслами. В этом году там будут представлены промыслы более чем из 50 регионов России», — подчеркнул Кузнецов.

Он также сказал, что министерство поставило перед собой задачу — сделать удобный сервис для жителей, желающих посещать парки, смотреть расписания, описания, туристическую инфраструктуру, видеть, где можно поесть, чем заняться. В итоге заработало мобильное приложение «Мое».

«Парковки, телефоны, обратная связь. Там же есть системное расписание — можно записаться на мастер-классы и мероприятия», — сказала глава Минкультуры региона.

Также в приложении, по его словам, можно увидеть, какие события сейчас проходят в Подмосковье.