Вдохновение в усадьбе и коньки летом. Куда пойти в Чехове и Красногорске

Корреспонденты «360» вновь отправились изучать Подмосковье. На этот раз приятное захотелось совместить с полезным — заняться фигурным катанием на ледовой арене и узнать все о жизни Антона Чехова в Мелихове. Вдохновиться на поездку удалось благодаря аудиокнигам.

Наши корреспонденты провели прямой эфир из Красногорска и поделились правильной техникой падения, которую так важно знать начинающим фигуристам. А заодно протестировали мобильный интернет МТС, который не подвел — качество картинки было отменным, а эфир не прерывался.

Литературные выходные

Источник фото: телеканал «360»

Антон Чехов купил усадьбу Мелихово в 1892 году. Писатель прожил здесь семь лет: строил школы, лечил местных жителей — причем бесплатно. Занимался благотворительностью и, конечно, писал. Более 40 произведений, написанных в этих стенах, вошли в золотой фонд русской и мировой литературы.

Сегодня в усадьбе можно увидеть личные вещи писателя и узнать все подробности его жизни. В экспозициях — чашки, знаменитый «ученый» кофейник, потертый чемодан и даже карандаш.

На территории расположены флигель, где была написана знаменитая «Чайка», амбулатория, где писатель принимал пациентов, и театр, где актеры и режиссеры занимаются со студентами и проводят мастер-классы.

Во время прогулки по Мелихову можно вспомнить творчество писателя — в приложении "МТС Библиотека" богатый список аудиокниг Чехова, которые помогут настроиться и вдохновиться той эпохой или узнать о ней еще больше.

Музей открыт для посещения со вторника по воскресенье до 17:00.

Фигурное катание — для всех

Источник фото: телеканал «360»

Охладиться в жаркий день можно на ледовой арене в Красногорске. Здесь профессиональный тренер докажет, что научиться трюкам на коньках может каждый.

Фигурное катание хоть и выглядит простым и романтичным спортом, на самом деле содержит много нюансов. Просто размяться — недостаточно, нужно научиться чувствовать лед и просчитывать свои действия наперед.

«У своих спортсменов мы развиваем чувство льда — тактильную чувствительность, точность глазомера, дифференцировку слуховых ощущений, способность к комплексному восприятию информации от многих сенсорных систем», — сказал тренер.

Без падений не обойтись, особенно новичку. Поэтому важно научиться правильно группироваться. То, чему научил тренер корреспондента «360», она продемонстрировала в прямом эфире. Зрители ясно увидели каждое движение. Высокая скорость мобильного интернета МТС позволяет вести прямой эфир в хорошем разрешении.

Источник фото: телеканал «360»

Стать фигуристом можно в Красногорске, на улице Лесная, 1А.

«Лето в Подмосковье» сможет стать запоминающимся и для любителя спорта, и для фаната литературы. Главное в поездке — всегда быть на связи. Так, во время очередного путешествия наши корреспонденты проводили прямые эфиры, смотрели кино и слушали аудиокниги — и все это в высоком качестве и без перебоев благодаря интернету от МТС.