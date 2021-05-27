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    27 мая 2021, 09:00

    В гостях у Пушкина. Почему стоит посетить музей-усадьбу Большие Вяземы?

    Анна Вагнер, Владислав Гурджи, Ольга Крылова

    Корреспондент «360» с проектом «Лето в Подмосковье» отправился в музей-усадьбу Большие Вяземы, где провел детство великий поэт Александр Пушкин.

    В гостях у Пушкина. Почему стоит посетить музей-усадьбу Большие Вяземы?

    Музей-усадьба Большие Вяземы оставляет неизгладимое впечатление, сюда хочется вернуться. Экспозиция музея постоянно растет. Здесь можно найти уникальные вещи, которых не встретишь на лучших выставках мира.

    В гостях у Пушкина. Почему стоит посетить музей-усадьбу Большие Вяземы? | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»
    В гостях у Пушкина. Почему стоит посетить музей-усадьбу Большие Вяземы? | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Техническая новинка в Больших Вяземах, которая поражает воображение, — живые картины. Возле них можно потерять счет времени. Актеры создали визуальное произведение на основе документов, которые обычно лежат на пыльных архивных полках.

    В гостях у Пушкина. Почему стоит посетить музей-усадьбу Большие Вяземы? | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»
    В гостях у Пушкина. Почему стоит посетить музей-усадьбу Большие Вяземы? | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Летом в Больших Вяземах работает лодочная станция. В 50 метрах от здания музея есть спуск к воде. Не стоит забывать про технику безопасности — спасательные жилеты обязательны.

    В гостях у Пушкина. Почему стоит посетить музей-усадьбу Большие Вяземы? | Изображение 5Источник фото: телеканал «360»

    Экскурсовод расскажет много увлекательных историй, например о жизни Александра Сергеевича Пушкина. По реке можно добраться до Захарова.

    В гостях у Пушкина. Почему стоит посетить музей-усадьбу Большие Вяземы? | Изображение 6Источник фото: телеканал «360»

    В Захарове, в трех километрах от Вязем, находится тот самый дом, где прошло детство поэта. Имение принадлежало бабушке по маминой линии Марии Алексеевне Ганнибал. Дом является репликой, он восстановлен в 1987 году.

    В гостях у Пушкина. Почему стоит посетить музей-усадьбу Большие Вяземы? | Изображение 7Источник фото: телеканал «360»

    Экспозиция, представленная здесь, уникальна и постоянно пополняется. В музее можно увидеть аутентичные предметы быта семьи: столовую, кухню, спальню. Также здесь есть выставка «Пушкин глазами детей». Юные художники изобразили поэта таким, каким они его видят.

    В гостях у Пушкина. Почему стоит посетить музей-усадьбу Большие Вяземы? | Изображение 8Источник фото: телеканал «360»

    Жизнь в этом месте кипит не только в доме, но и вокруг. В Захарове есть импровизированная сцена.

    В гостях у Пушкина. Почему стоит посетить музей-усадьбу Большие Вяземы? | Изображение 9Источник фото: телеканал «360»