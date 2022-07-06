Уникальный вариант семейного отдыха появился в Зарайске. Гостей ждут дома на колесах и экскурсии

Уникальное место семейного отдыха появилось в Зарайске. Это 12 домиков на колесах рядом с усадьбой Даровое — местом, где свое детство провел Федор Достоевский. Гости станут настоящими волонтерами, готовыми восстанавливать исторический ландшафт.

Здесь ждут родителей и детей, желающих очень необычно и увлекательно провести время вместе. Задача волонтерского лагеря — восстановить природную и историческую ценность знакового места, связанного с Достоевским.

Передвижные домики разместились рядом с яблоневым садом вблизи усадьбы. В каждом смогут поселиться три человека — семья.

Это проект «Музей под открытым небом». Мир маленького Феди Достоевского в деревне Даровое. Под шатром расположилась полевая кухня, где гостям предложат приготовить крестьянские блюда.

Вместе они будут чистить берега пруда и сажать дикорастущие полезные растения, отдыхать, играть в народные игры, собирать гербарий, посещать экскурсии и театральные уроки.

Гостей ждут встречи с ботаниками, художниками, литераторами. Сейчас есть места на смены с 16 по 22 июля и с 22 по 29 июля.

Чем заняться?

Отдыхающих ждут мастер-классы, экскурсии по самой усадьбе, окрестностям и деревне Даровое. Они увидят Иваново озеро, вековые дубы, историческую дорогу.

Посетить удастся село Моногарово, где находится возможное место погребения отца писателя. Во время экскурсии гости отправятся и в деревню Черемошня — место, где находилась баня Достоевских.

Гостей ждут занятия флористикой, кулинарией, театральные уроки, ботанические прогулки. Волонтеры будут заниматься благоустройством территории и отдыхать.

Как все будет?

Одна смена в волонтерском лагере длится семь дней. Остались места на третью смену — с 16 по 22 июля и четвертую — с 23 по 29 июля.

Все подробности доступны на сайте проекта camp.kdfm.ru.