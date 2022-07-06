Творческий фестиваль «Город мастеров» пройдет в Рузе в июле

Фестиваль декоративно-прикладного творчества состоится в Рузе в пятый раз. Мастера со всей страны приедут на «Город мастеров», чтобы поделиться секретами своего творчества.

Этот год в России назван Годом народного искусства и материального культурного наследия. Фестиваль станет возможностью поддержать развитие декоративно-прикладного творчества.

«Важно помнить о нашем наследии, ведь Россия — огромная многонациональная страна, каждый из народов которой богат своими искусством, традициями и обычаями. Народные промыслы многих регионов известны по всей стране и за ее пределами, а многие являются негласными символами России», — сказали организаторы.

Заявку на участие в фестивале можно оставить во «ВКонтакте» по ссылке.

Источник фото: телеканал «360»

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